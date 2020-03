Coronavirus, come fare una tintura per capelli fai da te? Ecco i...

Le tinture per capelli fai da te, dette anche tinte fresche, sono una scelta oppure una necessità. Vediamo come realizzarle con quello che abbiamo a disposizione, senza uscire di casa.

Le tinte per capelli fai da te sono semplici da realizzare ed hanno un costo basso. Provare per credere.

Ingredienti naturali per un risultato d’effetto

Le tinture per capelli fai da te spesso sono una necessità per cercare di essere presentabili anche nei momenti peggiori. Sì, proprio come questo momento storico che ha visto abbassare le saracinesche di tutti i parrucchieri fino a data da destinarsi. Un modo per dedicare un po’ di tempo a se stesse, anche in questo momento buio della storia del mondo.

In più, le tinte fai da te sono semplici da realizzare, utilizzando ciò di cui si dispone già in casa senza uscire a fare la spesa. Vediamo un po’ come prepararne diverse, per diverse tipologie di capelli.

Come colorare i capelli in modo naturale

Se hai capelli rossi il succo di carota è un valido alleato per te. Per poterlo usare sulla tua chioma devi mescolarlo con dell’olio (d’oliva o di cocco). Poi, applichi il composto sulla chioma e la avvolgi nella pellicola, lasciando agire per almeno un’ora. Per risciacquare i capelli, usa l’aceto di mele che servirà a fissare il colore.

Se vuoi un rosso più profondo, con un sottotono più freddo, puoi scegliere il succo di barbabietola. Il succo di questo ortaggio deve essere mescolato con dell’olio di cocco oppure con dell’olio evo. Anche questa volta, i capelli vanno avvolti nella pellicola e tenuti in posa per due ore. Poi, lavare i capelli come di consueto.

Se hai i capelli castani, puoi adoperare i caffè. In questo caso, metti su la macchinetta e usa una mezza tazza di caffè. Al suo interno, versaci due cucchiai di caffè in polvere e aggiungi una tazza di balsamo. Per poter mettere in posa la mistura, i tuoi capelli devono essere umidi. Avvolgi la testa con un asciugamano o della pellicola e lascia agire per due ore. Lava il tutto e verifica se devi fare una seconda passata.

Se hai i capelli biondi e vuoi aumentarne i riflessi dorati puoi usare lo zafferano. Fallo bollire per 20 minuti nell’acqua. Lascialo raffreddare e applicalo sui capelli, lasciandolo agire per 60 minuti. Lava i capelli con shampoo e balsamo e il gioco è fatto.