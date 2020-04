Coronavirus: impennata prezzi frutta e verdura, domanda record per gli agrumi

L’emergenza della pandemia da coronavirus ha effetti negativi sui prezzi dei generi alimentari, in particolare su quelli della frutta e verdura.

A lanciare l’allarme è la Coldiretti: i prezzi dei prodotti ortofrutticoli sarebbero saliti a marzo a un tasso quaranta volte superiore rispetto al dato medio diffuso dell’ISTAT.

Una nota della Coldiretti recita:

“Sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione a marzo si evidenziano al dettaglio nel carrello della spesa sulla frutta del 3,7%, con punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate, a fronte del dato medio sull’inflazione in discesa allo 0,1%”.