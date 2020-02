Coronavirus, città del Vietnam in quarantena: i morti totali salgono a 1350

Il coronavirus non si placa e nonostante alcune notizie “positive” ora in Vietnam una intera città è stata messa in quarantena. Ecco gli aggiornamenti.

Coronavirus è in emergenza mondiale e ora una intera città del Vietnam è stata messa in quarantena, mentre il numero totale dei morti sale.

La città del Vietnam in quarantena

Una intera città del Vietnam vicino ad Hanoi – Son Loi – è stata messa in quarantena per la paura di diffusione del coronavirus. La città ha 10mila abitanti e il Ministero della Salute vietnamita ha deciso di optare verso questa strada:

“Stiamo ordinando una quarantena per 20 giorni perché nella cittadina sono stati segnalati 5 casi di infezione da covid-19”

Come emerge dai media locali, ad oggi le persone colpite dal virus cinese in Vietnam sono 15 e il Ministero non vuole che la situazione peggiori o precipiti del tutto.

I morti totali salgono a 1350

Secondo quanto emerge anche da Repubblica, il virus cinese ha provocato in un solo giorno 242 morti come da nota delle autorità locali.

Il bilancio totale delle vittime sale quindi a 1350 e i contagi sono 48.206. Si parla anche di casi di guarigione, infatti nella sola provincia di Hubei il numero interessato si aggira sui 3.441 come da dati forniti dal Governo Cinese.

Le autorità hanno anche spiegato – sempre come riportato dal quotidiano – di aver modificato i criteri per la conferma dei casi di contagio al fine di garantire maggiore discrezionalità ai medici per decidere se una persona sia o meno infetta.

Intanto arriva la conferma di un nuovo contaglio in California e sarebbe uno dei cittadini americani che sono stati evacuati dalla città di Wuhan.

Non si ferma invece il dramma per il passeggeri della nave da crociera Diamond Princess, dove sono stati confermati altri 44 casi positivi al virus. La quarantena a bordo si concluderà il 19 febbraio e i 35 italiani risultano essere immuni.