Coronavirus, celebrazioni di Pasqua a porte chiuse: l’Angelus del Papa in diretta...

L’emergenza coronavirus blocca anche le celebrazioni liturgiche per la Santa Pasqua: in Vaticano non ci saranno i fedeli.

L’Angelus del Papa in diretta streaming: il Vaticano chiude le porte per combattere l’emergenza coronavirus.

Celebrazioni di Pasqua in diretta streaming

L’emergenza coronavirus arriva anche in Vaticano. La Prefettura della Casa Pontificia ha informato i fedeli, tramite una nota, che le celebrazioni della Santa Pasqua avverranno a porte chiuse.

La Prefettura della Casa Pontificia è l’ufficio che si occupa delle attività del Papa, sia pubbliche che private.

Come evidenzia anche Fanpage, tutte le celebrazioni della settimana di Pasqua e quindi quella del giovedì e venerdì santo, la via Crucis e la domenica di Resurrezione saranno celebrate senza i fedeli.

Il rischio è ovvio: visto che le celebrazioni eucaristiche di Pasqua attirano migliaia di fedeli da tutto il mondo, è una mossa prudente quella di evitare i contatti ravvicinati e quindi un possibile aumento dei contagi.

La celebrazione della domenica di Pasqua e le recita dell’Angelus saranno fruibili in diretta streaming sul sito del Vaticano.

Annullata la Via Crucis

È plausibile che neppure la via Crucis del venerdì sera possa svolgersi, visto che, anche in quell’occasione, sono tantissimi i fedeli che accorrono per prendere parte all’evento religioso, che registra ogni anno una grabde partecipazione.

Papa Francesco ha dovuto arrendersi alle necessità dettate dall’emergenza coronavirus. Una decisione senza dubbio molto difficile per il Pontefice visto che, soltanto due giorni fa, aveva chiesto la riapertura delle chiese della capitale.

Monsignor Angelo De Donatis ne aveva disposto la chiusura, nonostante dal Governo di Conte non fossero arrivate disposizioni in merito.

Resta da capire soltanto se le celebrazioni del giovedì santo possano in qualche modo svolgersi. In quell’occasione il Pontefice lava i piedi a 12 fedeli, nella tradizionale Lavanda dei piedi, per ricordare quanto fatto da Gesù durante la Pasqua ebraica.