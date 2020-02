Coronavirus, nuovo caso sospetto a Roma: è un italiano rientrato da Wuhan

C’è un nuovo caso sospetto di coronavirus a Roma ed è un italiano rientrato da Wuhan che fa parte del gruppo che è ora in quarantena a Cecchignola

Il coronavirus fa paura, così come il nuovo caso sospetto individuato a Roma tra gli italiani rientrati da Wuhan.

Italiano infettato tra i 56 rientrati da Wuhan?

Sono 56 gli italiani rientrati da Wuhan e ora posti nella città militare della Cecchignola a Roma in isolamento. Come si evince anche da il Messaggero, sono state condotte alcune analisi sui tamponi che hanno portato alla scoperta di un caso sospetto.

In merito a questo, sul soggetto in questione verranno svolti ulteriori accertamenti e verrà portato in isolamento direttamente all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

Questo sospetto è emerso a seguito di un test che viene effettuato tramite tampone rinofaringeo, che può dare maggiori informazioni rispetto ai soli esami del sangue.

Nave da crociera in Giappone: presenti anche degli italiani

La nave da crociera in Giappone posta in quarantena ha alcuni casi infetti che stanno aumentando in queste ore. A bordo sembra ci siano anche 35 italiani di cui 25 che fanno parte dei membri dell’equipaggio. La Farnesina ha evidenziato:

“Tra i sospetti a bordo non risultano i nostri connazionali”

Sottolineando che sono previste ulteriori misure di prevenzione

“sui cittadini di ritorno dalle aree a rischio”

Il bilancio delle vittime è arrivato a 543 morti mentre i contagi arrivano sino a 28.149. Si parla anche di persone guarite che sfiorano i 1.147 casi. Questo il quadro aggiornato di questa epidemia.

Maggiori informazioni nelle prossime ore.