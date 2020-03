Coronavirus, a Caserta guarito 39enne grazie al farmaco sperimentale Remdesivir

Si registra nell’ospedale di Caserta il primo caso di paziente positivo al coronavirus guarito grazie al farmaco sperimentale Remdesivir.

Primo caso al Sud di paziente positivo al coronavirus trattato con il farmaco Remdesivir e guarito grazie al medicinale sperimentale.

Paziente guarito con farmaco sperimentale

Si è registrato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il primo caso di paziente affetto da coronavirus e guarito grazie all’utilizzo del farmaco sperimentale Remdesivir.

Come evidenzia anche La Repubblica, il medicinale è un antivirale, messo gratuitamente a disposizione dalla casa farmaceutica Gilead.

Il farmaco non è ancora in commercio. In collaborazione con l’agenzia italiana del farmaco e con il ministero, si sta dando il via ad un uso di accesso allargato, che segua un iter più veloce rispetto a quello su base individuale.

Remdesivir è utilizzato per ora in 12 Centri sparsi sul territorio italiano, tra cui l’ospedale Sacco di Milano, l’ospedale di Padova e lo Spallanzani di Roma.

Il direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive del nosocomio casertano, il professor Paolo Maggi, ha spiegato gli effetti dell’utilizzo del farmaco sul paziente affetto da coronavirus.

Il 39enne era ricoverato nel reparto di Rianimazione, per alcuni giorni è stato trattato con una combo di Remdesivir e farmaci anti-malarici.

Dopo un netto miglioramento, è stato estubato e poi è risultato negativo al Covid-19.

La differenza tra il Remdesivir ed il Tocilizumab

Nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono in corso anche 8 trattamenti con il Tocilizumab, il farmaco già utilizzato al Cotugno di Napoli.

Mentre il Remdesivir funziona da anitivirale, il Tocilizumab blocca l’infiammazione violenta, che si scatena come reazione al contagio.

Il potere di questo farmaco è bloccare quello che accade nei polmoni. I trattamenti con il Tocilizumab stanno dando buoni risultati. Un paziente è già guarito, gli altri stanno dando risposte positive ed a breve potrebbero essere dimessi.