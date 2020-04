Un’altra vittima per il Coronavirus a Salerno: si tratta del luogotenente Raffaele Palestra, in servizio nel nucleo campano.

Un’altra vittima del coronavirus nell’Arma dei Carabinieri. L’ultimo saluto al luogotenente Raffaele Palestra.

Morto un Carabiniere di 51 anni

È morto nella notte dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute il carabiniere 51enne, Raffaele Palestra, in servizio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno.

Come evidenzia anhe Fanpage, il militare ha contratto il coronavirus e la scorsa notte è deceduto a causa delle complicazioni seguite alla polmonite interstiziale causata dal Covid-19.

I colleghi hanno salutato il luogotenente con un messaggio di cordoglio:

“Ci stringiamo compatti attorno alla famiglia, alla moglie e ai due figli”.

Da pochi mesi nel comparto salernitano, il luogotenente era entrato nell’Arma nel 1987, dopo aver lavorato anche a Caserta, Firenze e prima ancora a Salerno.

Palestra aveva prestato servizio anche a Chieti, presso la stazione di Agnone. Molto conosciuto e benvoluto, ha sempre lavorato con professionalità ed impegno.

Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale Vecchio Policlinico di Napoli, dopo essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Lì era arrivato dopo il trasferimento dal Nuovo Policlinico. Nella notte è sopraggiunta una crisi respiratoria che Palestra non è riuscito a superare.

Coronavirus in Campania

Intanto, in Campania il numero dei contagiati continua a salire. È di 2.828 il totale complessivo dei positivi nella regione dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia.

Sono in totale 21.534 i tamponi esaminati in Campania. La gran parte delle persone contagiate risultano nella zona del napoletano.

Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, non ha risparmiato una stoccata al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rea, a suo dire, di voler concedere l’ora d’aria ai bambini, in un momento in cui l’attenzione dev’essere ancora altissima.

Il governatore ha anche annunciato un piano emergenziale da 500 milioni di Euro a sostegno delle fasce più deboli della società.