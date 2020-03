Coronavirus, cancellato il MotoGp: nuovi contagi e bilancio aggiornato

Il bilancio sul coronavirus nel mondo non è positivo e dopo il secondo decesso negli USA, ora la MotoGp viene cancellata. Ecco gli aggiornamenti.

Il contagio da coronavirus sta interessando ogni parte del mondo e ora anche il mondo dello sport si ferma: dopo la Serie A è ora della MotoGp.

Aggiornamenti sul Covid 19 in Italia e nel Mondo

Ci sono diversi Paesi colpiti a livello mondiale e solo in Italia il bilancio dei malati sale a 1.500. Per questo motivo le compagnie aeree hanno deciso di stoppare moltissimi voli o ridurli al minimo al fine di contenere quanto più possibile il contagio.

L’assessore lombardo Gallera ha pensato di chiamare in servizio tutti i medici in pensione per arginare la grande emergenza ospedaliera di questi giorni.

MotoGP cancellato in Qatar

Il mondo dello sport colpito dal virus sta attuando delle forme di prevenzione. Il MotoGp in programma per l’8 marzo in Qatar è stato cancellato, insieme a quello della Thailandia con posticipo nel mese di ottobre.

Una decisione presa in queste ore da parte dei vari staff. Moto2 e Moto3 si dovrebbero correre solamente in quanto già in loco, ma è un dato ancora da confermare.

Anche la Serie A continua a prendere provvedimenti, per questo motivo è stato ufficializzato che la partita Sampdoria Verona è stata posticipata al 13 maggio come da nota del Presidente Paolo Dal Pino.

Isolamento Preti San Luigi dei Francesi a Roma

L’Ambasciata di Francia ha reso noto di aver messo in isolamento tutti i preti che sono residenti al San Luigi dei Francesi di Roma. Questo accade dopo che un prete è rientrato a Parigi dopo aver soggiornato alcuni giorni presso la chiesa e risultato positivo al virus.

Nuove mascherine e disposizioni

Ancora una settimana per capire come si sta evolvendo la situazione anche in Italia. Per questo motivo le scuole in alcune regioni restano chiuse, così come enti – locali a seguito della firma del nuovo Decreto.

Il Capo della Protezione Civile Borrelli ha confermato che sono in arrivo altri 5 milioni di mascherine, con un arrivo immediato di 400mila.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.