Coronavirus, il campionato di calcio a rischio. Gravina: “Aprile? Troppo presto”

Il campionato di calcio a rischio per il coronavirus? Gravina conferma e sostiene che sarebbe troppo presto ripartire ad Aprile.

Piena emergenza coronavirus e molti tifosi si chiedono quale sarà il destino del campionato. Ma Gravina interviene.

Campionato scaglionato in due stagioni?

Come si evince da Sport Mediaset, il campionato potrebbe subire delle notevoli variazioni. Il Governo del calcio in questi giorni sta studiando infatti come procedere in merito e verificare cosa sia meglio fare vista la grande emergenza.

Gabriele Gravina – numero uno della Figc – ha commentato la situazione a Radio Anch’io Sport:

“non sono in grado di escludere nulla, neppure lo stop definitivo dei campionati. la data del 3 aprile mi sembra troppo ravvicinata per ripartire: forse a maggio”

Evidenziando che sarà loro cura cercare di trovare una soluzione il più ottimistica possibile:

“avevo già inserito tra le ipotesi quella della assegnazione dello scudetto e del congelamento delle graduatorie”

Dalle sue parole sembra proprio che una ripartenza dal mese di Aprile non sembra proprio possibile:

“il 3 aprile credo sia una data troppo ravvicinata per far ripartire le attività. per questo ho iniziato a parlare di maggio. si naviga a vista ma bisogna essere preparati”

Non esclude tra le altre cose anche un campionato su due stagioni differenti.

Per quanto riguarda Euro 2020, domani la videoconferenza con la Uefa chiarirà molti dubbi:

“chiederemo di valutare il rinvio. a novembre 2021? tutte idee…domani potremmo pensarci bene e valutare”

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sul destino del calcio italiano.