Coronavirus in Campania: il presidente De Luca proroga i divieti fino al 14 aprile

Coronavirus in Campania: il presidente De Luca proroga i divieti fino al...

La decisione del presidente Vincenzo De Luca

I divieti imposti dal governo nazionale per contrastare l’emergenza coronavirus, in Campania saranno prorogati almeno fino al 14 aprile. È quanto deciso dal presidente della regione, Vincenzo De Luca.

Nella serata di ieri il governatore ha informato i suoi concittadini della decisione. Pasqua a casa, insomma, visto che quest’anno la festa religiosa cade il 12 aprile.

Gli spostamenti concessi restano quelli per comprovate necessità, che siano di lavoro o per esigenze improrogabili. Non si può lasciare il proprio Comune, così comeimposto dal decreto governativo.

I dati del Coronavirus in Campania

Come riporta anche Fanpage, i dati del contagio da coronavirus in Campania stanno continuando a salire. Attualmente i casi positivi sono 1309.

La gran parte dei contagiati si trova nel capoluogo e nei comuni limitrofi, 165 sono i positivi nella provincia di Caserta.

Ieri il presidente Vincenzo De Luca ha lanciato un sos al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il governatore ha ipotizzato la catastrofa epidemiologica che tra qualche giorno scoppierà al sud, dove le strutture sanitarie non potrebbero sostenere l’ondata di pazienti avuta al Nord.

“La crisi al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un inferno. Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite della sostenibilità”.

Intanto a Caserta è prevista la costruzione di un ospedale modulare che ospiterà i pazienti contagiati dal coronavirus. L’ospedale da campo avrà 24 posti letto per la terapia intensiva.

Nel capoluogo, invece, è in costruzione un ospedale nel piazzale dell’Ospedale del Mare, che ospiterà 72 posti letto.