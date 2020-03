Coronavirus, falsi buoni spesa: scoperta truffa su WhatsApp

Scoperta una truffa online su falsi buoni spesa che sta spopolando su WhatsApp, ecco cosa ha annunciato la Polizia contro le bufale sul coronavirus.

Nell’emergenza sanitaria e sociale a causa del coronavirus la Polizia deve affrontare un altro problema, la diffusione di truffe ai danni di ingenui cittadini. Ecco l’ultima scoperta su falsi buoni spesa.

Emergenza alimentare per colpa del coronavirus, aiuti dal Governo

L’emergenza da Covid-19 sta cambiando profondamente la nostra società, non solo in ambito sanitario con la riorganizzazione di ospedali e procedure di cura, ma anche sociale.

Il blocco delle attività ha infatti costretto tante persone a lasciare il lavoro. Non tutti hanno potuto riconvertire la loro attività secondo modalità smart working ed ecco che la difficoltà per molte persone di arrivare alla fine del mese è diventata concreta.

Le prime polemiche negli ultimi giorni sono cresciute a tal punto che il Premier Conte ha annunciato in una diretta Facebook di aver stanziato ulteriori 400 milioni di euro per far fronte a tale emergenza.

Buoni pasto ed altre misure che verranno distribuite alla popolazione dai Comuni a seconda delle necessità.

La truffa dei buoni spesa, l’annuncio della Polizia

Insieme alle iniziative ufficiali però purtroppo in questo periodo fioccano anche moltissime fake news e nei cari più gravi vere e proprie truffe online che la Polizia invita a segnalare.

L’ultima come riporta proprio la Polizia di Stato su Twitter ed altri canali social ufficiali, riguarderebbe dei buoni spesa che verrebbero pubblicizzati attraverso un messaggio su WhatsApp.

Nel messaggio si parlerebbe infatti di tali buoni spesa.

In allegato poi si chiede di cliccare su un link che rimanderebbe ad alcune grandi catene di supermercati famosi.

A quel punto però scatterebbe la truffa: i dati sensibili che l’utente ignaro inserisce vengono usati per prelevare soldi dai loro conti e per altri utilizzi illeciti.

“Attenzione a truffa WhatsApp su offerta falsi buoni per i supermercati”

Avverte il tweet della Polizia e poi specifica:

“Se cliccate rischiate di fornire vostri dati sensibili”

L’invito è dunque quello di prestare molta attenzione a tutto ciò che non arriva da fonti ufficiali e a segnalare ogni situazione strana agli organi competenti.