Coronavirus, il dramma dei braccianti “invisibili”: “Abbiamo fame, aiutateci”

L’appello lanciato dai braccianti rimasti senza un lavoro per via dell’emergenza coronavirus. Partita una raccolta fondi sulla piattaforma gofoundme.

I braccianti della filiera alimentare rimasti senza lavoro: il dramma del coronavirus passa anche da lì.

L’appello dei braccianti

In tempo d’emergenza non si può fermare la filiera alimentare, né quella del sistema sanitario. Le uniche rimaste in piedi nonostante il coronavirus, che ora rischia di consumare un dramma ancora peggiore.

Come evidenzia anche La Repubblica, è proprio nel settore agroalimentare che rischia di verificarsi una vera e propria tragedia. Complice la piaga del caporalato, che tocca molte regioni, soprattutto al Sud, sono tantissimi i braccianti, perlopiù stranieri, che rischiano di morire di fame, perché rimasti senza un lavoro.

Raccolta fondi su Go FoundMe

Braccianti senza nome che ora lanciano un appello al popolo italiano per riuscire a sopravvivere. È con questo obiettivo che è partita la campagna fondi sulla piattaforma per le donazioni gratuite, GoFoundMe.

“Portiamo il cibo a tavola, ma abbiamo fame”

è il titolo della campagna, con la quale i braccianti sperano di racogliere una somma per sopravvivere in questa emergenza coronavirus.

il dramma di Paola, Abdul, Mamy, Patrizia e Michele è quello di tanti altri lavoratori dei campi, rimasti senza un impiego. Il sudore del loro lavoro è quello che arriva sulle tavole degli italiani ed è proprio agli italiani che i braccianti si appellano.

Un lavoro estenuante quello nei campi. Al termine della giornata ad aspettarli delle misere baracche o casolari fatiscenti.