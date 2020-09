Coronavirus: bollettino quotidiano e nuovi focolai in Italia

I nuovi positivi al coronavirus in Italia sono stati 1321 mentre i decessi ammontano a 14. La regione con il numero più alto di contagi è il Lazio.

Per testare la presenza di coronavirus sono stati effettuati 87.303 tamponi. Sono sette in più le persone ricoverate in terapia intensiva.

Il bollettino

I contagi da coronavirus crescono in Italia in maniera stabile. In 24 ore sono saliti a 1.392 i nuovi positivi. I tamponi effettuati sono stati 87.303 tamponi. I casi totali, dall’inizio della pandemia, salgono a 35738. In generale, stando al bollettino del Ministero della Salute, i casi totali sono stati 300.897.

Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, prevede che i contagi saranno ancora in crescita ma, questa volta, in modo controllato e graduale. Ciò sarà possibile soltanto perché ci saranno i tamponi e la sorveglianza. Secondo lui, i focolai saranno davvero tanti, anche a causa delle influenze di stagione che potrebbero sovrapporsi. Per il viceministro, vivremo una seconda ondata molto simile a quella di febbraio e marzo.

Il dettaglio

Sul podio delle regioni con il maggior numero di contagi, spiccano il Lazio con 238 nuovi positivi, la Lombardia con 182 e la Campania con 156.

In particolare, nel Lazio, non si erano mai avuti così tanti casi. Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità ha affermato che, ad oggi, si tratta soprattutto di pazienti asintomatici e derivanti da cluster familiari.

Anche la Campania non ha fatto meglio. In particolare, nella provincia di Avellino si parla di una possibile zona rossa a causa di un focolaio. Sarebbero in isolamento fiduciario 185 persone. Il sindaco del capoluogo di provincia, ha firmato un’ordinanza affinché chi rientra debba indossare la mascherina obbligatoriamente.