Coronavirus, bollettino del 31 dicembre: 23.477 casi e 555 morti

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

Il bollettino di oggi 31 dicembre 2020, con gli aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Il bollettino del 31 dicembre

L’evoluzione della pandemia in Italia è monitorata regolarmente dal Ministero della Salute sul portale ufficiale. Il report divulgato ogni giorno riporta i dati riferiti alla situazione nazionale.

Dai dati si evidenzia la curva dei contagi e dei morti e la condizione degli ospedali italiani, con riferimento al numero dei pazienti sintomatici ricoverati nelle terapie intensive.

Un ulteriore dato utile per il monitoraggio riguarda il numero di tamponi eseguiti nelle 24 ore.

Di seguito tutti i dati ufficiali:

Nuovi Contagi: 23.477 contro i 16.602

Morti: 555 contro i 575 di ieri

Pazienti ricoverati con sintomi: 5.501

Pazienti in terapia intensiva: 2.555

Guariti: 17.421 contro i 19.960

Tamponi: 186.004 invece dei 160.045

Come appare dai dati, la curva dei nuovi casi è in aumento rispetto a ieri, cosi come quella riferita ai pazienti guariti è in calo rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei tamponi è in aumento rispetto a ieri.

Claudia Alivernini smentisce le minacce di morte dei no vax

Il nome di Claudia Alivernini, l’infermiera divenuta simbolo del V-Day in Italia, in quanto vaccinata per prima allo Spallanzani di Roma, è divenuto familiare ai più.

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle minacce che erano state rivolte alla 29enne, secondo le quali la giovane infermiera sarebbe stata oggetto di attacchi feroci sul web.

Ne avevano parlato sia TGCOM24 che il Messaggero, che riportava la notizia per cui Claudia Alverini ‘stava valutando’ una possibile denuncia alla Polizia Postale.

La notizia era rimbalzata di testata in testata, come spesso accade e riferita anche da LettoQuotidiano.

Ora invece è arrivata la smentita e stavolta per bocca della stessa Claudia Alverini.

Come riporta Fanpage.it, tramite il suo avvocato l’infermiera:

“diffida il Messaggero alla immediata rimozione e/o cancellazione dell’articolo apparso nell’edizione odierna a pag. 9, a firma della giornalista Alessia Marani”.

Secondo quanto espresso dai legali dell’infermiera, la loro assistita non avrebbe mai rilasciato, né autorizzato la stampa o altri a rilasciare dichiarazione a suo nome.