Coronavirus, bollettino del 24 Marzo: i decessi di nuovo in aumento

Dopo il leggero calo dei decessi per coronavirus registrati nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, il capo della Protezione civile ha nuovamente aggiornato la popolazione sull’emergenza.

I dati del nuovo bollettino dell’emergenza coronavirus emesso da Angelo Borrelli.

Il bollettino del 24 marzo

Angelo Borrelli ha appena pubblicato i dati aggiornati sui decessi ed i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Dopo un trend lievemente in discesa registrato nelle giornate di domenica e lunedì, grandi sono le aspettative anche per il bollettino odierno.

Nella giornata di ieri le persone decedute per il coronavirus sono state 602, in quella di domenica 653.

Il bollettino di oggi, purtroppo, registra un nuovo aumento dei decessi in Italia. Il capo della protezione civile ha fatto sapere che per oggi: il numero delle persone guarite è di 884, in totale è di 8626, 3612 l’incremento delle persone attualmente positive.

Nella giornata di oggi sono 743 le persone decedute. Un aumento dei decessi, nonostante nei due giorni precedenti si fosse registrato un lieve calo.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha anche inviato gli auguri a Guido Bertolaso, che ha annunciato questa mattina di essere risultato positivo al coronavirus.

Bertolaso, funzionario e medico italiano e alla guida della Protezione Civile fino al 2010, era stato scelto dal Governatore della Lombardia, Fontana, per collaborare nella lotta all’emergenza da coronavirus.

Estubati altri 4 pazienti trattati con il farmaco anti-artrite

Intanto continuano a dare una speranza le cure sui pazienti trattati con il tocilizumab, il farmaco anti-artrite sperimentato nel nosocomio napoletano.

Altri 4 pazienti, tra cui il più giovane di 27 anni, sono stati estubati grazie all’utilizzo di questo farmaco. I pazienti non sono più in terapia intensiva, ma hanno solo la ventilazione assistita, in attesa di poter fare rientro a casa.

Il prossimo step sarà quello di testare gli effetti del tocilizumab su 330 pazienti contagiati.