Coronavirus, bollettino del 19 dicembre: 16.308 casi e 553 morti

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

Il bollettino di oggi 19 dicembre 2020, con gli aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Il bollettino del 19 dicembre

L’evoluzione della pandemia in Italia è monitorata regolarmente dal Ministero della Salute sul portale ufficiale. Il report divulgato ogni giorno riporta i dati riferiti alla situazione nazionale.

Dai dati si evidenzia la curva dei contagi e dei morti e la condizione degli ospedali italiani, con riferimento al numero dei pazienti sintomatici ricoverati nelle terapie intensive.

Un ulteriore dato utile per il monitoraggio riguarda il numero di tamponi eseguiti nelle 24 ore.

Di seguito tutti i dati ufficiali:

Nuovi Contagi:16.308 contro i 17.992

Morti: 553 contro i 674 di ieri

Pazienti ricoverati con sintomi: -7.632

Pazienti in terapia intensiva: 2.784

Guariti: 23.384 contro i 22.272

Tamponi 176.185 invece dei 179.800

Come appare dai dati, la curva dei nuovi casi è in diminuzione rispetto a ieri, cosi come quella riferita ai pazienti guariti è in calo rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei tamponi è in leggero calo.

DPCM di Natale

Si potranno controllare online le nuove disposizioni dell’ultimo Dpcm relativo alle regole cui dovremo sottostare per le festività natalizie.

Alcune di queste domande riguardano nello specifico le regole che saranno vigenti dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

A fugare le tante domande su quello che potremo fare in questi giorni, ecco un quadro per barcamenarsi tra le tante normative: