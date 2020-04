Il bollettino del 4 aprile sull’emergenza coronavirus. Lunedì arriveranno i primi pazienti all’ospedale Fiera di Milano.

il bollettino del 4 aprile: tutti i dati aggiornati sui nuovi casi di coronavirus in Italia.

L’ospedale alla Fiera di Milano entra in funzione

Ormai pronto da diversi giorni, l’ospedale di terapia intensiva costruito alla Fiera di Milano lunedì entra nel vivo. Come segnala Tgcom24, il prossimo 6 marzo, infatti, arriveranno i primi pazienti.

Il numero dei ricoverati non è ancora noto, visto che molto dipenderà anche dalle richieste giunte da altre ospedali in difficoltà.

Nel reparto di terapia intensiva ci saranno inizialmente 24 posti letto. A lavorare all’ospedale da campo arriveranno i collaboratori del policlinico di Milano e i neo assunti tramite i bandi regionali,

Alla richiesta di personale sanitario hanno risposto circa 3.500 infermieri e 500 medici. Ogni paziente sarà affidato ad un medico e due infermieri. I 208 posti letto disponibili non saranno aperti subito, perché nella regione le richieste di ricoveri nei reparti di terapia intensiva stanno leggermente decrescendo e quindi è possibile non servano tutti i posti a disposizione nell’ospedale.

Il bollettino del 4 aprile

Nuovo appuntamento con il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha dato lettura del consueto bollettino con i dati aggiornati sull’emergenza coronavirus.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 766, giovedì scorso erano stati 760.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 681.

In totale sono 88.274 gli attualmente positivi, con un incremento di 2.886 rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento era stato di 2.339. Sono invece 1.238 in più rispetto a ieri i pazienti guariti. In totale, le persone guarite sono .

Il numero dei pazienti in terapia intensiva è diminuito di 74 unità: è il primo valore negativo dall’inizio della gestione dell’emergenza.

In totale sono 80 i medici deceduti dall’inizio dell’epidemia in Italia. La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha fatto sapere che gli ultimi medici deceduti per via del contagio sono un medico di famiglia ed un chirurgo specialista in Oftalmologia.