Il bollettino del 30 aprile

Il consueto appuntamento con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si apre con una buona notizia. Oggi, per la prima volta, si registra il numero più alto di guariti dall’inizio dell’emergenza nel nostro Paese.

I pazienti guariti sono infatti 4.693 in più rispetto a ieri, oltre il doppio rispetto ai nuovi contagiati, per un totale di 75.945. I casi totali di persone che hanno contratto il coronavirus ad oggi sono 205.463, con un incremento di 1872 rispetto a ieri.

Continua a registrarsi un calo dei positivi al Covid-19: il totale è 101.551, con una diminuzione di 3.106 rispetto a ieri.

I decessi registrati oggi sono 285.

Stop alla conferenza stampa della Protezione Civile

Angelo Borrelli ha fatto sapere che, a partire da oggi, non ci sarà più la conferenza bisettimanale sull’emergenza coronavirus.

“Quella di oggi è l’ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus. Ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani, come abbiamo sempre fatto”

ha assicurato il capo del Dipartimento.

Prosegue anche il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono attualmente 1.694, 101 in meno rispetto a ieri. Il dato è in decrescita per il 26° giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi, mentre 81.708 sono in isolamento domiciliare.