Il bollettino del 27 aprile

Per la prima volta nella giornata di ieri si è registrato un calo nel numero dei decessi: 260 morti per l’esattezza. Non si era mai registrato un incremento così basso dal 15 marzo scorso, mentre continua il trend negativo della curva dei contagi del Cornavirus.

Prosegue anche l’allentamento della pressione sul sistema sanitario.

Continua anche il calo dei ricoverati: i casi totali sono 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739. Il numero così basso potrebbe però dipendere dal minor numero di tamponi effettuati nel week-end. I dimessi e guariti sono 1.696 in più rispetto a ieri, per un totale di 66.624.

Prosegue anche l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi, infatti, il totale delle persone attualmente positive è di 105.813, con un calo di 290 pazienti rispetto al 26 aprile.

Il numero dei decessi registrati oggi è di 333.

Scende il numero di tamponi eseguiti, 32.003 contro i quasi 50mila di ieri e gli oltre 60mila dei giorni scorsi.

La fase 2

Intanto inizia a delinearsi la fase 2 dell’emergenza coronavirus. La fine del lockdown dovrebbe arrivare dal prossimo 4 maggio, quando saranno concessi di nuovo gli spostamenti tra i Comuni, mentre permarrà quello il divieto di muoversi da una regione all’altra, se non per comprovate esigenze.

Per i viaggi in treno la prenotazione dei posti dovrà garantire la distanza di almeno un metro.