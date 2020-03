Coronavirus, bollettino del 25 marzo: le condizioni di Borrelli e Bertolaso

Sintomi febbrili per Angelo Borrelli: salta la conferenza stampa della Protezione Civile. A rendere noti gli aggiornamenti odierni sul coronavirus sono stati il direttore emergenze ed il direttore del Dipartimento.

I dati aggiornati sull’emergenza coronavirus in Italia. Bertolaso ricoverato in ospedale.

I dati sul coronavirus del 25 marzo

Vista l’assenza di Angelo Borrelli, in isolamento precauzionale a casa, hanno tenuto la conferenza stampa di oggi Agostino Miozzo, direttore del Dipartimento della Protezione Civile e Luigi D’Angelo, direttore operativo emergenze.

I guariti di oggi sono 1036, mentre l’incremento delle persone risultate positive è 3491. In isolamento ci sono attualmente 30.920 persone.

Il numero dei decessi della giornata odierna è di 683 persone. Agostino Miozzo ha fatto sapere che, ad oggi, sono stati raccolti 44.079.073 Euro sul conto aperto dalla Protezione civile. Un fondo attivato dal Dipartimento per sostenere le spese di questa emergenza.

Le condizioni di Borrelli e Bertolaso

È notizia di questo pomeriggio che il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, abbia accusato lievi sintomi febbrili. In via precauzionale si è deciso quindi di sottoporlo nuovamente al tampone, che nei giorni scorsi aveva già dato esito negativo.

Borrelli ha accusato i primi sintomi durante il comitato operativo ed ha quindi deciso di mettersi in isolamento, in attesa della risposta dell’esame.

Ieri, invece, il funzionario e medico italiano, Guido Bertolaso, aveva annunciato la sua positività al coronavirus tramite l’account Facebook. Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, aveva chiesto l’aiuto di Bertolaso per la lotta all’emergenza coronavirus.

L’ex capo della Protezione Civile dalla tarda serata di ieri è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Sembra che Bertolaso non sia intubato, ma la scelta del trasferimento in ospedale è avvenuta soprattutto in via precauzionale.