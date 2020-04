Coronavirus, bollettino dell’11 aprile: raddoppiati i nuovi contagi a Milano

Il bollettino dell’11 aprile: la situazione aggiornata sull’emergenza coronavirus in Italia. Raddoppiati i nuovi casi di contagio a Milano.

Il bollettino dell’11 aprile per l’emergenza coronavirus.

Raddoppiano i nuovi casi di contagio a Milano

Non accennano a diminuire i nuovi casi di coronavirus a Milano. Come evidenzia anche Tgcom24, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha fatto sapere che non c’è ancora un vero e proprio trend in calo dei contagi nel capoluogo lombardo.

Proprio nella provincia di Milano oggi si sono registrati 520 nuovi casi di coronavirus, rispetto ai 269 di ieri. Nel capoluogo i nuovi casi registrati oggi sono 262, ieri 127.

L’assessore Gallera ha anche fatto sapere che i nuovi positivi resteranno in quarantena fino al 4 maggio e non solo per 14 giorni, come già precedentemente indicato.

Il bollettino dell’11aprile

Anche questo pomeriggio il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia con i dati aggiornati alla giornata di oggi, 11 aprile.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 579. Nella giornata di giovedì si erano registrati 610 decessi.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 619.

Sale il totale dei pazienti guariti, che arrivano a 2.079 in più rispetto a ieri. In totale sono 100.269 gli attualmente positivi, con un incremento di 1.996 pazienti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento registrato era stato di 1.396 rispetto al giorno precedente.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per il settimo giorno consecutivo continua a diminuire, consentendo un alleggerimento nei reparti ospedalieri. Il decremento registrato oggi è di 116 pazienti rispetto a ieri.

Il numero dei nuovi contagi registrati è in crescita. Oggi sono 1.996 i nuovi pazienti risultati positivi al coronavirus, il che fa salire il totale delle persone contagiate a 152.271.