“Mi manchi, ti riempirò di baci”: la commovente lettera di una bimba alla mamma infermiera

Una lettera commovente indirizzata alla mamma, infermiera in prima linea nella lotta al coronavirus. Le parole di una bimba di 11 anni che mostrano l’altra faccia della medaglia.

Una bimba scrive alla mamma infermiera all’ospedale di Senigallia. Per via dell’emergenza coronavirus, la piccola deve starle lontana.

La commovente lettera di una bimba alla sua mamma

L’emergenza coronavirus è anche questo: persone costrette ad una lontananza forzata per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari. Un distacco che, soprattutto il personale ospedaliero, deve rispettare, visti i rischi che ogni giorno corre.

Così, dopo la foto di Elena Pagliarini, l’infermiera dell’ospedale di Cremona, immortalata da una collega in un attimo di pausa, è la lettera di una bimba a mostrare ancor di più quanto il lavoro di medici ed infermieri possa essere duro e faticoso.

Come evidenzia anche Il Resto del Carlino, a scrivere è una bimba di 11 anni. Per via dell’emergenza che ha colpito il Paese può stare poco con la mamma, infermiera all’ospedale di Senigallia.

Quando rientra a casa non può starle vicina, né abbracciarla. Gesti semplici che mostrano tutta la loro mancanza proprio quando non è possibile metterli in pratica.

“Sei una guerriera”

Così la piccola ha deciso di scrivere una lettera alla mamma, per farle sapere quanto questa mancanza le faccia male, ma anche per far sentire all’infermiera tutto il suo amore di figlia.

Una lettera commovente che la piccola le ha fatto trovare al rientro da una delle tante notti in trincea. Parole di bambina che mostra tutta la sua stima per quanto la donna sta facendo.

“Tu sei una guerriera, sei forte e coraggiosa! Quando finirà tutto ti riempirò di baci. Ti voglio un infinito di bene!”

sono solo alcune delle commoventi parole che la piccola ha scelto di scrivere per la mamma.