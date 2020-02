Coronavirus, il bilancio dei morti sale a 259: 18 casi solo in Europa

Il coronavirus sta iniziando a preoccupare in maniera molto particolare e il bilancio dei morti sale continuamente: che cosa dobbiamo aspettarci?

Il bilancio del coronavirus non cessa la sua ascesa e ora la questione sta preoccupando a livello internazionale. Ecco gli aggiornamenti.

Il bilancio dei morti e contagiati dal coronavirus

Il bilancio in questo momento sale a 259 morti in Cina e si registrano nuovi casi con 11mila infezioni che sono state confermate ci sarebbero 2.102 nuovi casi.

La Commissione sanitaria cinese – come scrive anche il Tgcom – ha evidenziato che 42 delle 46 vittime sono della provincia di Hubei – centro da dove è partito il virus. Sempre secondo quanto emerso la crescita sembra essere stabile.

In Europa sono stati registrati 18 casi, tra cui i due accertati in Italia a Roma e sotto controllo.

La confessione delle autorità di Wuhan

È stato ammesso da parte delle autorità cinesi che il ritardo nella scoperta di questo virus abbia peggiorato l’epidemia e non sia stata quindi circoscritta nella maniera corretta:

“mi sento in colpa e ho il rimorso”

Queste le parole del segretario del partito comunista cinese di Wuhan che rappresenta la carica politica massima:

“se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore dell’attuale”

Che cosa succede in Europa

Gli aggiornamenti ci sono ora dopo ora, ma in questo momento si calcolano sei casi in Germania, sei casi in Francia, due in Italia, uno in Svezia e uno in Finlandia.

La situazione sarebbe sotto controllo ma in Italia è stato confemato lo stato di allerta sanitaria della durata di sei mesi.