Coronavirus, il bilancio dei morti sale: nuovi casi di contagio

Il coronavirus sta spaventando tutto il mondo con il bilancio dei morti che sale così come quello dei nuovi contagi. Ecco l’aggiornamento su quanto sta accadendo

Il coronavirus non sembra cessare la sua ondata di morti e contagiati, tanto che ora l’allerta diventa internazionale.

Sale il bilancio dei morti per il virus cinese

Il bilancio dei morti è salito a 106 e 100 di questi sono concentrati nella provincia di Hubei. Le autorità cinesi hanno fornito questi dati, accompagnati dai nuovi casi di contagio che arrivano a 1.300: un totale che coinvolge molti Paesi del Mondo come anche la Germania arrivando sino a 4.000.

I dati che vengono riportati dai maggiori media evidenziano che solo a Hubei i casi registrati sono stati 2.714 di cui 47 sono stati dimessi: 30 città cinesi hanno diramato il livello 1 di emergenza.

Le autorità però mettono in luce il fatto che le infezioni siano raddoppiate in sole 24 ore e ci sarebbero 7mila casi in attesa di conferma: non si è sicuri infatti che si tratti proprio di quel virus o meno.

Scuole e Università: stop al semestre

Pechino ha preso una netta decisione e ha confermato il rinvio del secondo semestre sia a scuola e sia in Università per contenere l’epidemia.

In questo momento la Cina si trova in mezzo al Capodanno lunare e per questo motivo i ragazzi sono in ferie, a casa. La decisione del Ministro della Salute è stata divulgata da poche ore ma non ha rilasciato molti dettagli:

“gli studenti che tornano nelle loro case dopo le celebrazioni del capodanno lunare non devono rientrare nella loro istituzione senza un’apposita autorizzazione”

Questo vale anche per asili nidi, scuole secondarie e istituti secondari: il ritorno degli alunni verrà regolato dal governo centrale.