Coronavirus, Bartolini chiude il magazzino di Bologna: oltre 40 persone positive

Bartolini di Bologna grande paura per il coronavirus. Nuovo focolaio all’interno dell’azienda di trasporti con 40 casi positivi.

Come si evince da Il Resto del Carlino, il magazzino di Bologna della Bartolini ha chiuso dopo aver riscontrato un nuovo focolaio con 40 persone positive.

Tra le prime indiscrezioni si evidenzia che in un primo momento erano due i magazzinieri positivi poi la direzione ha chiuso il magazzino così da avere il pieno controllo sulla situazione. C’è quindi un malato e 44 persone positive asintomatiche: naturalmente l’azienda continua le sue consegne ed è attiva nella parte logistica, per questo motivo il lavoro non si è assolutamente interrotto nonostante la paura.

Maurizio Lago della Uil trasporti evidenzia:

“i contagi sono di due autisti e la cooperativa operante in azienza è stata allontanata. al suo posto opererà la Cfp”

L’azienda ha intenzione di proseguire con i test a tappeto su tutti i dipendenti che sono entrati in contatto con le persone positive per avere un quadro generale e poter agire in maniera rapida.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti sulal questione.