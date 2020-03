Coronavirus, Austria richiama i suoi cittadini: italiani bloccati a Malta

Italia bloccata per il coronavirus e gli altri Paesi richiamano i loro concittadini e fermano i collegamenti con il nostro Paese.

Mentre a Wuhan chiudono gli ultimi due ospedali costruiti in regime di emergenza, l’Italia è ufficialmente zona rossa per il coronavirus. Gli altri Paesi richiamano i propri cittadini.

Italiani blocati a Malta: l’Austria chiama i suoi cittadini

Il Governo questa notte ha firmato una nuova ordinanza che dovrà essere seguita da tutte le Regioni italiane. Mentre la chiusura dei negozi è già stata chiesta – insieme a quella delle scuole sino al 3 aprile – ora Gallera conferma che si sta pensando anche di chiudere attività produttive e trasporti.

Le misure restrittive hanno colpito anche gli altri Paesi limitrofi che hanno deciso di adottare nuove soluzioni. A Malta sono tantissimi gli italiani che sono rimasti bloccati, sull’Isola infatti ci sono 9mila connazionali residenti. Sono stati sospesi tutti i collegamenti aerei e marittimi, con effetto immediato come da annuncio del Premier Abela: il governo maltese si riunirà nelle prossime ore per attuare delle misure di assistenza per tutti i cittadini maltesi in Italia.

La situazione in Austria è invece differente e il Governo ha invitato i viaggiatori austriaci a non recarsi in Italia e tornare subito in Patria. La Gran Bretagna segue la linea e:

“sconsiglia tutti i viaggi in italia se non quelli essenziali”

Dello stesso avviso anche il Marocco che sospende tutti i collegamenti con l’Italia, da adesso sino a nuovo ordine.

Sindaco di Lucca positivo al test

Il Sindaco di Lucca – Alessandro Tambellini – è risultato positivo al test sul covid 19, come da nota del Comune. Per questo motivo ora si trova in isolamento presso la sua abitazione ed è in buono stato di salute.

