De Laurentiis, stando alle prime indiscrezioni, non sarebbe asintomatico. Il presidente del Napoli ieri aveva partecipato all’assemblea di Lega.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attuale presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis sarebbe positivo al coronavirus.

Aurelio De Laurentiis non sarebbe l’unico positivo della famiglia

De Laurentiis positivo al Coronavirus. Il presidente non sarebbe l’unico positivo della famiglia, infatti, come dichiarato da Fanpage, si sarebbe diffusa la notizia di un nuovo contagio. La situazione risulta molto preoccupante per il numero 1 del Napoli, il quale, adesso, è sotto stretta osservazione anche perchè negli scorsi mesi fu colpito da una forte polmonite.

Come detto non vi sono certezze, anche se resta l’ipotesi più probabile al momento.

Il presidente del Napoli si schiera contro Conte

Proprio il presidente del Napoli dopo la riunione si era fermato a rispondere a qualche domanda:

“Sviluppi di mercato sul Napoli? Dovreste chiederlo a Conte, ma non il tecnico dell’Inter, quello del governo”.

Con tutta probabilità il presidente azzurro si riferiva alla decisione di Conte di non riaprire, almeno per il momento, gli stadi. Questo ha stizzito non poco il presidente che ha, infatti, risposto con parole forti all’attuale Presidente del Consiglio.

Infine, stando ad alcuni rumors sarebbe proprio De Laurentiis ad aver suggerito nel corso della riunione di far causa al governo. Ricordiamo, infatti, come questa pandemia abbia messo a dura prova le finanze delle società calcistiche e non solo.