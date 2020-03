Coronavirus, aumentano i contagi: in Europa 500 morti

Sono quasi 8000 i contagiati da coronavirus in Italia. I dati allarmanti diffusi dalla Protezione Civile ed un monito: quello di restare a casa.

Il coronavirus affonda i mercati ed il prezzo del petrolio mentre la serie A verrà sospesa.

I dati aggiornati

Mentre il governo sta lavorando al nuovo decreto, il bilancio della Protezione Civile delle ore 18 sul coronavirus è drammatico. Sono 724 i guariti, 463 sono i morti, il numero dei contagiati sale a 7985 di cui 3000 circa sono in isolamento domiciliare.

Intanto, il 38 enne considerato paziente 1, è in grado di respirare autonomamente, con un leggero fabbisogno di ossigeno. E’ stato il professor Bruno, dell’ospedale di Pavia, a diffondere questa notizia.

Nel frattempo, aumentano i controlli alle stazioni delle città della zona rossa. In particolare, alla Stazione Centrale di Milano, le forze dell’ordine vigilano su chi vuole viaggiare in treno. Potrà spostarsi soltanto chi ha comprovati motivi (lavoro, salute, etc.). Chi viola queste norme verrà sanzionato e potrebbe rischiare anche l’arresto.

Stare in casa

La prima zona rossa, quella attorno a Codogno, deve essere presa a modello secondo le autorità. Questo perché il fatto di avere pochi contatti o quasi nulli, ha favorito la decrescita dei contagi. A Chiavari dai megafoni viene diffuso il monito: state a casa! Un monito che si sta levando anche da diversi personaggi del mondo della musica e del web.

I morti da coronavirus nel mondo sono saliti a 4000 da quanto si legge sulla mappa aggiornata in tempo reale Johns Hopkins. In Europa, invece, il numero dei morti è di 500.

Da domani saranno distribuite le mascherine anche nelle carceri dove, in queste ore, ci sono delle rappresaglie che, per il momento, sono tenute sotto controllo.