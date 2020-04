Coronavirus, attracca a Salerno la nave con i 105 italiani bloccati a Tunisi

È in arrivo questa mattina al porto di Salerno la nave con a bordo 105 italiani bloccati in Africa per l’emergenza coronavirus.

Rimpatriati gli italiani costretti a restare in Tunisia per lo scoppio dell’epidemia del coronavirus. L’arrivo della nave con a bordo i nostri connazionali è prevista nelle prossime ore al porto di Salerno.

Italiani rimpatriati

Ne aveva già dato notizia il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in uno dei suoi recenti discorsi. La nave, con a bordo 105 italiani bloccati a Tunisi da diverse settimane, è in arrivo al porto di Salerno.

Come evidenzia anche Il Mattino, a confermare la partenza è stata la stessa ambasciata italiana, che, intorno alle 21 di domenica sera, ha twittato la notizia.

I rappresentanti dell’Ambasciata hanno ringraziato la Grimaldi Lines e la Farnesina, oltre a tutte le Autorità statali e regionali, per aver permesso il rimpatrio.

I 105 italiani che tra poche ore toccheranno le coste campane erano rimasti a Tunisi per via dell’emergenza coronavirus. Al loro arrivo al porto di Salerno, saranno effettuati numerosi controlli.

Test rapidi per accertare eventuali contagi e permettere lo sbarco in piena sicurezza. Il governatore Vincenzo De Luca aveva già ribadito la necessità di consentire l’arrivo degli italiani bloccati in terra straniera.

Le operazioni di sbarco saranno coordinate dalla Prefettura, coadiuvata da questura, protezione civile, capitaneria e Asl.

La nave della Grimaldi Lines che attraccherà al porto di Salerno è la stessa che ogni lunedì mattina, collega Tunisi con la città di Salerno.

Settimo Comune campano diventa zona rossa

Sono sette finora i comuni campani diventati zona rossa. L’ultimo è quello di Lauro, comune in provincia di Avellino, dal quale non si può più né entrare, né uscire fino al 10 aprile.

La misura è scattata dopo la scoperta di dieci casi postivi al coronavirus, tutti nella stessa famiglia.