Scontro aperto tra l’assessore ed il premier

Un vero e proprio duello quello che sta andando in scena in queste ore tra l’assessore lombardo, Giulio Gallera, ed il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Come riporta anche La Repubblica, tutto sarebbe partito da una dichiarazione del premier in merito alla gestione da parte delle Regioni dell’emergenza coronavirus.

Secondo il Presidente del Consiglio, infatti, un ospedale lombardo non avrebbe seguito il protocollo del governo. Così facendo, avrebbe quindi provocato il focolaio nella regione maggiormente colpita dal contagio. La struttura sanitaria non avrebbe seguito in modo ineccepibile le direttive del governo, provocando così in breve tempo la diffusione del virus nel lodigiano e poi nell’intera regione.

Ecco perché Giuseppe Conte starebbe valutando un commissariamento delle regioni. Il sistema sanitario si muove su linee di autonomia e non esiste un protocollo univoco per tutto il Paese.

La replica di Giulio Gallera

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha replicato duramente alle supposizioni del premier sulla negligenza e la scarsa attenzione di una struttura lombarda.

“Una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante, perché ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall’Istituto superiore di sanità”.

Un duro affondo quello di Gallera che accusa il premier di non sapere quali siano i protocolli da adottare in una situazione emergenziale come questa.

Scarsa preparazione da parte del governo a gestire l’epidemia di coronavirus scoppiata in Italia, la cui colpa il premier vorrebbe ora scaricare sulle Regioni e le autonomie locali.

Giuseppe Conte starebbe cercando di coprire le falle di governo e Protezione civile gettando fango sui sistemi regionali: questa l’accusa di Gallera, nonostante il tentativo del premier di smorzare i toni.