Emergenza Coronavirus: Amazon sospende gli ordini dei beni “non essenziali”

In piena emergenza coronavirus e con il boom di spedizioni online, il colosso digitale Amazon ha deciso di adottare misure più drastiche e di garantire solo la spedizione di beni di prima necessità.

Saranno d’ora in poi esclusi videogiochi, CD e altri prodotti non essenziali che, dall’inizio della quarantena forzata, erano stati molto richiesti dai clienti.

Si tratta di misure restrittive che riguardano Amazon Italia e Francia: i prodotti non essenziali potranno essere acquistati esclusivamente dai venditori di terze parti, che effettuano spedizioni dirette.

Pertanto, massima priorità sarà data alla merce di prima necessità: dagli alimentari ai prodotti per l’igiene.

Tale misura è stata presa per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dell’intera infrastruttura di stoccaggio e spedizione e per consentire ai dipendenti di lavorare in sicurezza.

Riorganizzare la gestione dei magazzini permetterà agli addetti ai lavori di concentrarsi solo ed esclusivamente sui beni di prima necessità.

I prodotti attualmente non disponibili in stock potranno essere riassortiti.

Quali sono i beni essenziali che si possono acquistare?

Dato che Amazon ha deciso di sospendere la spedizione di beni non essenziali, sul popolare Marketplace potranno essere acquistate solo merci essenziali: food, articoli per l’igiene e cura personale, prodotti per bambini e animali domestici, articoli sanitari e per la casa, forniture industriali e materiale scientifico.

In Italia ed in Francia è ancora possibile ordinare prodotti non essenziali dai rivenditori che non si affidano ad Amazon per evadere e spedire gli ordini.

È molto probabile che le consegne richiedano molto più tempo del necessario.

Calcolo dei tempi di spedizione e consegna

I clienti che hanno concluso un ordine sulla popolare piattaforma Amazon possono visualizzare la data prevista per ogni spedizione sulla pagina di riepilogo dell’ordine.

Una volta concluso l’ordine, è possibile visualizzare la data di consegna prevista all’interno de Il mio account.

La data di consegna viene calcolata utilizzando la data prevista di spedizione e tenendo conto anche del tempo di viaggio del pacco dal centro di distribuzione all’indirizzo di consegna.