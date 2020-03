Il coronavirus non ferma le passeggiate di decine di persone sulle rive del Tevere a Roma. Per la Raggi situazione di emergenza sottovalutata.

Coronavirus, a Ponte Milvio tanta gente a passeggio: “A Roma non hanno capito bene la situazione”

La domenica a Roma ai tempi del virus

Il coronavirus è stato sottovalutato dai romani, ad affermarlo Roberto Burioni che ha postato la fotografia di cui sopra, che gli è stata inviata durante questa domenica di quarantena. Nella foto si intravede uno scorcio del Ponte Milvio, una sponda del Tevere ma, soprattutto, diverse persone, al sole, intente a passeggiare, anche con bambini. Non solo l’attività motoria all’aperto, come una corsa, oppure portare a spasso il cane (consentiti dal decreto) ma c’è chi scatta foto e chi fa giocare i più piccoli.

Burioni ha affermato, come si legge su Fanpage:

“Gli scatti me li mandano: io posso essere fotografato solo in casa o in ospedale, sono blindato!”

La risposta della Raggi

La Sindaca Virginia Raggi risponde attraverso il suo profilo Twitter affermando che avrebbe inviato subito degli agenti. Da ieri, la sindaca aveva previsto la chiusura di ville e parchi proprio per scongiurare gli assembramenti di persone. Inoltre, ha invitato la popolazione ad essere accorta e responsabile in questo momento di emergenza collettiva, dove la coscienza civica potrebbe vincere il virus. Certo il clima tipicamente primaverile e soleggiato non ha aiutato.

Del resto, anche la Cina ha dimostrato che l’isolamento sociale è l’unico modo per far sì che il numero di contagi diminuisca.