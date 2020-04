Coronavirus, a casa per Pasqua e Pasquetta: le direttive di Borrelli

Coronavirus, Pasqua in lock down. Angelo Borrelli durante la conferenza stampa conferma: “Non si potrà uscire”.

L’emergenza coronavirus farà sì che la Pasqua sarà vissuta in un modo del tutto nuovo.

Non si esce per Pasqua

Nel corso della consueta conferenza stampa per dichiarare i numeri dell’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli ha confermato che le misure di contenimento sociale saranno in vigore anche a Pasqua. Come si legge su Fanpage, il funzionario ha dichiarato:

“Sarebbe pericolosissimo, dobbiamo continuare a mantenere un comportamento corretto e non formare assembramenti. Quando la situazione cambierà verrà emanato un nuovo decreto”.

Del resto già diversi governatori Regionali hanno deciso di usare il pugno di ferro. Tra questi De Luca che, autonomamente, aveva già prorogato fino a dopo Pasquetta, il lockdown della Campania intera. Una Pasqua strana quella che vivranno gli italiani in cui dovranno stare a casa, per combattere contro un virus invisibile. Borrelli ha sottolineato la chiusura anche in virtù del fatto che gli è giunta voce che in Sicilia, ad esempio, si stavano già organizzando per la Pasqua.

Passeggiare con i bambini

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il pediatra Villani che si è espresso anche in merito alla decisione del Viminale di poter fare uscire i bambini per un’ora d’aria. Una decisione che, però, permette di uscire soltanto se ci sono le necessità. Uscire con i bimbi piccoli in carrozzina non è, per lui, una buona idea: