Allarme coronavirus, ci sono 6mila passeggeri bloccati su una nave da crociere a Civitavecchia: è in corso un controllo medico e i sospettati sono due

Nuova allerta per il coronavirus e ci sono 6mila persone bloccate all’interno della Costa Smeralda di Civitavecchia per un controllo medico.

Aggiornamento ore 12.50

Marito e moglie sono provenienti da Macao. Mentre la donna di 54 anni presenta febbre e problemi respiratori, l’uomo in questo momento non ha manifestato alcun sintomo: per motivi di sicurezza è stato posto in isolamento vista la vicinanza con la donna.

Gli altri passeggeri – che sono 7mila e non 6mila come precedente comuncato – non possono scendere dalla nave. La Guardia Costiera ha evidenziato di aver svolto tutte le doverose verifiche del caso:

“la situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano problemi di preoccupazione a bordo”

Costa Smeralda bloccata a Civitavecchia

In questo momento la Costa Smeralda arrivata da Palma de Majorca è arrivata a Civitavecchia. Al suo interno molte persone con febbre alta che hanno destato sospetti: per questo motivo è scattato l’allarme e il controllo su tutti i passeggeri.

Sono 6mila le persone che in questo momento sono bloccate a bordo e come si evince da RaiNews, due casi sospetti sono stati trasportati in ospedale e sarebbero in isolamento.

Si tratta di marito e moglie di Hong Kong che presentano febbre e forti problemi respiratori: la coppia è arrivata in Italia il 25 gennaio ed era salita al Porto di Savona per iniziare la crociera.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.

In aggiornamento