Coronavirus, 3 persone contagiate in Lombardia: altre 60 in quarantena

Sono 3 al momento le persone contagiate dal coronavirus in Lombardia. Altre 60 saranno poste in isolamento dopo essere state a contatto con il paziente zero.

Sale il numero dei contagiati da coronavirus in Italia.

Tre persone contagiate in Italia

È salito a 3 il numero di contagiati da coronavirus in Italia. Il paziente “zero”, un 38enne lombardo, è ricoverato in gravi condizioni al Codogno di Lodi.

Le altre due persone contagiate sono la moglie dell’uomo e un conoscente del 38enne. Come riporta anche Fanpage, la moglie del primo paziente italiano ricoverato per contagio da coronavirus è incinta, all’ottavo mese di gravidanza.

La donna, che vive col marito a Castiglione d’Assa, lavora come commessa in una profumeria a Casalpusterlengo ed è anche un’insegnante di educazione fisica al liceo di Codogno.

Il marito avrebbe contratto il virus dopo una cena con un amico appena rientrato dalla Cina. Il 16 febbraio scorso è arrivato in ospedale con sintomi influenzali. Dopo le dimissioni, è tornato di nuovo in ospedale il 19 febbraio con una forte crisi respiratoria.

La moglie del 38enne e un conoscente dell’uomo sono ricoverati all’ospedale Sacco di Milano, dove è plausibile venga trasferito anche il 38enne nelle prossime ore.

In quarantena 60 persone

Intanto, si sta organizzando la quarantena per circa 60 persone. Tutte sono entrate in contatto con il paziente ricoverato in terapia intensiva al Codogno.

Non è ancora chiaro se l’isolamento avverrà presso strutture specializzate o nelle proprie abitazioni. Nel frattempo, l’assessore Gallera ha reso noti i provvedimenti che scatteranno nelle prossime ore.

L’invito, rivolto ai cittadini di Codogno e Castiglione d’Adda, è quello di restare a casa ed evitare contatti sociali.

Saranno effettuati i tamponi sui colleghi del 38enne e si cercherà d’individuare tutti i contatti che possa aver avuto il paziente dal giorno del contagio.

L’amico del paziente lombardo rientrato dalla Cina non presentava alcun sintomo, se non una febbre durata pochi giorni.