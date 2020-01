Coronavirus, 3 casi sospetti in Francia e un caso a Parma

Coronavirus: 3 casi in Francia e un caso sospetto a Parma

Il ministro della Sanità francese, Agnes Buzyn, ha annunciato che sono stati accertati tre casi di coronavirus cinese a Parigi e a Bordeaux.

A riferirlo è Le Figaro:

“il paziente di Bordeaux ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per la città di Wuhan. Ha lamentato i sintomi il 23 gennaio”.

L’uomo, di origine cinese si era recato a Wuhan per ragioni di lavoro, ma risiede nel dipartimento della Gironda.

Il paziente si trova in isolamento in una camera dell’ospedale di Bordeaux, e secondo i sanitari, è stato in contatto con una decina di persone dal suo arrivo in Francia.

Anche l’altra vittima era di ritorno da un viaggio in Asia.

“È importante controllare le proprie condizioni e al minimo sintomo non recarsi alle strutture di pronto soccorso ma contattare i ‘Samu Centre 15′”,

ecco l’appello ai viaggiatori di ritorno dalla Cina.

Francia: il servizio autobus istituito dal Ministero degli Esteri

Il Ministero degli Esteri ha riferito che la Francia sta inoltre “progettando” di allestire degli autobus affinché i cittadini francesi possano lasciare la città d Wuhan.

Intanto, il Governo cinese ha preso la decisione di bloccare le autostrade e di vietare la partenza di tutti i treni e gli aerei da Wuhan (centro).

Il Comunicato del Ministero degli Esteri riporta:

“Un meccanismo specifico e permanente per monitorare e rispondere alle preoccupazioni dei francesi è stato messo in atto”.

Coronavirus: caso sospetto a Parma

Una donna di ritorno da Wuhan è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Da poco tornata da Wuhan, la musicista ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie e ha deciso di sottoporsi ad accertamenti.

La paziente è in buone condizioni ed è sotto costante monitoraggio dei medici.

Dalle prime analisi è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B, ma saranno necessari altri accertamenti.