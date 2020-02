Sale il numero delle vittime del coronavirus in Italia: 12 i decessi registrati nel nostro Paese, mentre il virus colpisce per la prima volta anche i bambini.

Il coronavirus colpisce anche i più piccoli: sono sette infatti i minori contagiati finora. Quasi 400 in totale il numero dei contagiati.

Vittime in aumento

L’ultimo decesso risale a questa mattina. La dodicesima vittima del coronavirus, come riporta anche Tgcom24, è un 69enne di Lodi, con preesistenti problemi respiratori.

Attualmente sono 374 i contagi accertati. Per la gran parte in Lombardia, con 261 contagi, seguita a ruota dal Veneto, con 71 casi registrati, 30 in Emilia Romagna, 6 in Liguria, 3 in Lazio, Sicilia e Piemonte, 2 in Toscana, 1 nelle Marche ed 1 in Alto Adige.

La Lombardia resta uno dei principali focolai dell’epidemia. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per accertare le procedure utilizzate negli ospedali di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno per evitare la diffusione del virus. Proprio nell’ospedale di Lodi, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma hanno effettuato un’ispezione la scorsa notte.

Intanto sarebbe guarita la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani di Roma dallo scorso gennaio. Il tampone effettuato sulla donna sarebbe risultato negativo, mentre le condizioni del marito sono in netta ripresa.

Giovani Toti, invece, ha fatto sapere che il numero dei contagiati in Liguria sale a quota sei, dopo i 4 casi positivi in due alberghi di Alassio.

Contagiati 6 minori

Per la prima volta, da quando il virus ha iniziato a diffondersi in Italia, si conteggiano anche diversi minori nel numero dei contagiati.

Sarebbero almeno 7 i minori colpiti dal virus, di cui sei solo in Lombardia. La maggior parte si trovano tutti nella cosiddetta zona rossa della regione. La prima ad essere ricoverata è stata una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda. Poi ci sarebbe un 15enne di Bergamo, due bambini di Lodi e Cremona, e un 17enne della Valtellina.

Il settimo caso sarebbe stato registrato in Veneto. Si tratta di una bimba di 8 anni risultata positiva al tampone. La piccola vive in un paesino del padovano e non presenterebbe sintomi del coronavirus. I suoi compagni di scuola verranno sottoposti al tampone in via precauzionale.