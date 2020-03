Corona Virus, cala l’inquinamento su tutto il Nord Italia

Un effetto secondario della presenza del Covid 2019, è il calo dell’inquinamento su tutto il nord Italia. Avevamo già visto quest’effetto in Cina, dove si aveva avuto un calo esponenziale degli inquinanti.

L’ESA ha distribuito le foto satellitari dove si evidenzia nel tempo il progressivo calo della nube d’inquinanti, che possiamo vedere in rosso nelle foto distribuite. La nube rossa è composta da biossido di azoto che è un gas nocivo che è prodotto durante la combustione di carburanti fossili. Il biossido d’azoto viene quindi prodotto principalmente dalle imprese e dai veicoli con un motore termico.

Nel Nord Italia cala l’inquinamento, abbiamo meno smog grazie al mese di restrizioni, alla zona rossa e alla chiusura di scuole che sono state imposte dalla necessità di ridurre il contagio. Il livello di biossido di azoto è considerato come un marcatore importante dell’inquinamento. Il suo drastico calo è stato mostrato dalle immagini scattate dal satellite Sentinel 5, che opera all’interno del programma europeo Copernicus, che viene gestito dalla Commissione Europea e dall’ESA. Le foto sono state pubblicate su Twitter da Santiago Gassò, un ricercatore dell’Università di Washington e della Nasa.

Comparing images from single days is suggestive at best. For ex, day selection is important there is more activity during weekdays than in weekends. Here are displayed two weekend days one-month apart. The decrease is clear. Yet this needs to be with independent obs networks. https://t.co/LqK2b3Vn9H pic.twitter.com/rwpFjSJDJT

— Santiago Gassó (@SanGasso) March 12, 2020