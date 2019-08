Fabrizio Corona, avete mai visto il fratello Federico? ‘Sono diversissimi’ – Foto

Fabrizio Corona sembra non avere segreti per i fan però non tutti sono a conoscenza del fatto che, il famosissimo ex re dei paparazzi, ha un fratello

Sul chiacchieratissimo Fabrizio Corona circolano sempre molte notizie, dalla vita sentimentale fino ai problemi giudiziari non ci sono segreti, invece il fratello si mantiene lontano dai riflettori.

Chi è il misterioso fratello di Corona?

Entrambi figli del famoso giornalista, purtroppo defunto, Vittorio Corona hanno ben 15 anni di differenza. E’ il più piccolo tra i fratelli Corona, c’è anche il figlio di mezzo Francesco, e si chiama Federico. Ha 24 anni e le idee ben chiare sul suo futuro e infatti, come il papà, è diventato giornalista.

Nel suo curriculum oltre ad aver anche collaborato con Fabrizio Corona per co-dirigere il magazine di gossip Lover, vanta pure una carriera calcistica. Stando ad alcune fonti, mentre il fratello Fabrizio Corona si intratteneva con la bellissima show girl Belen Rodriguez, Federico avrebbe avuto un flirt con Cecilia, l’altra sorella dell’argentina.

Fabrizio Corona di nuovo in carcere

Dopo la sua scarcerazione Corona, per decisione del tribunale, è finito presso una comunità terapeutica per disintossicarsi dalla cocaina. Permanenza durata poco tempo a causa del cosiddetto Caso Fogli nato nel programma Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Oltre a questo sono stati fatti dei controlli nel suo appartamento dove è stata trovata una somma elevata di contanti nascosta nel controsoffitto. Purtroppo per Corona questi episodi, avvenuti durante il periodo di affidamento terapeutico, gli sono costati il ritorno immediato in carcere. Come se non bastasse l’arresto del famoso ex re dei paparazzi è avvenuto sotto gli occhi del figlio Carlos che è stato affidato ufficialmente alla madre (la statuaria Nina Moric). Entrambi durante questi mesi difficili per Fabrizio lo sostengono e appoggiano anche se a distanza. Infatti spesso la modella croata, famosa anche a livello internazionale per aver partecipato al video clip di Ricky Martin ‘Livin’ la vida loca’, attraverso i profili social dedica pensieri dolci e di incoraggiamento al suo ex Fabrizio Corona. I due dopo anni di guerre hanno trovato un nuovo equilibrio infatti si definiscono amici e, per amore del loro unico figlio Carlos, vivono un rapporto sereno e senza conflitti.

Stando ad alcuni collaboratori vicini a Fabrizio, la sua scarcerazione sembrerebbe prevista per il 2022. Non rimane dunque che attendere una conferma ufficiale.