Coronavirus, il bollettino del 9 aprile: non si fermano i “furbetti” delle uscite

Nuovo aggiornamento della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia: il bollettino del 9 aprile. Intanto, non si fermano i trasgressori.

Il bollettino del 9 aprile sull’emergenza coronavirus.

Boom di multe in Liguria

L’emergenza coronavirus non ferma i trasgressori. Da chi ha tentato una gita al mare ai festeggiamenti in casa, è boom di multe.

Come evidenzia anche Tgcom24, anche questa settimana diversi sono stati i trasgressori multati per aver violato il divieto di uscita. Lo scorso martedì, i Carabinieri hanno scoperto una festa privata in un appartamento di via Aterno, nel quartiere milanese di Muggiano.

Due 70enni, invece, sono stati fermati in camper a Sanremo mentre chiedevano informazioni ad un altro automobilista: per loro 4.000 euro di multa.

Una ventina di cuneesi hanno provato a recarsi in Liguria per una gita al mare, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

Il bollettino del 9 aprile

Anche oggi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia con i dati aggiornati al 9 aprile.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 542. Nella giornata di martedì si erano registrati 604 decessi.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 610.

Sale il totale dei pazienti guariti, che arrivano a con in più rispetto a ieri, che è il nuovo record.

In totale sono 96.877 gli attualmente positivi, con un incremento di 1.615 pazienti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento registrato era stato di 1.195.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per il quinto giorno consecutivo sta continuando a diminuire, consentendo un aggellerimento nei reparti ospedalieri messi a dura prova dall’emergenza. Il decremento registrato oggi è di 88 pazienti rispetto a ieri.

Si conferma anche oggi una diminuzione del trend di crescita delle persone contagiate.

Il numero dei nuovi contagi registrati oggi è di 4.204 rispetto a ieri. Il totale delle persone contagiate è quindi di 143.626.