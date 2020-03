Coronavirus, il volantino truffa con logo Ministero dell’Interno: l’allarme della Polizia

Con la vicenda coronavirus aumentano non solo le fake ma anche le truffe ai danni degli utenti. Una di queste è il falso volantino con logo del Ministero dell’Interno.

Nuova truffa ideata mentre i cittadini sono costretti in casa per il coronavirus. Il volantino falso attribuito al Ministero dell’Interno è stato diffuso in tantissime città italiane.

Che cos’è il volantino truffa con logo del Ministero dell’Interno?

Tantissime le denunce sui social e alla polizia per questo volantino che è stato diffuso in tantissime città italiane ed è una truffa ai danni dei cittadini.

Il foglio è stato affisso in moltissime facciate dei palazzi o all’interno degli androni con logo del Ministero dell’Interno, con invito a tutti i condomini di lasciare la propria abitazione al fine di consentire e agevolare le operazioni di controllo da parte delle autorità.

Non solo, perché tra le varie indicazioni – come ricorda anche il TgCom – c’è la richiesta di esibire la propria carta di identità e di conseguenza i propri dati personali. Una truffa studiata nei minimi particolari.

La Questura di Roma ha evidenziato:

“È da ritenersi falso e ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in cosiderazione da chi li dovesse trovare”

Chiedendo di fare attenzione soprattutto se non residenti vengono invitati:

“a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare al proprio domicilio di residenza”

I primi volantini sono apparsi il 25 marzo a Roma e immediatamente consegnati alla Polizia, al fine che potessero svolgere tutte le indagini del caso. Dopo Roma anche Genova, Torino, Bari, Napoli e altre città d’Italia:

“potrebbe trattarsi della mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case”

Le Forze dell’Ordine invitano quindi i cittadini a prestare la massima attenzione e denunciare al 112 qualsiasi mossa sinistra soprattutto:

“nel caso in cui si presentasse qualcuno, non aprite e chiamate il 112”