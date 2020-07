Corinne Clery ‘Mi sono ammalata’: la terribile conseguenza dopo la lite col figlio

Corinne Clery, il difficile rapporto col figlio: “Per il dolore mi sono ammalata, ora basta”.

In una recente intervista al settimanale F, Corinne Clery è tornara a parlare del suo difficile rapporto con il figlio, Alexandre nato dal matrimonio con il suo primo marito, Hubert Wayaffe venuto a mancare lo scorso anno.

Corinne Clery: parla del figlio Alexandre

Un’attrice che ha partecipato a numerose pellicole di grande successo non solo in Francia: la sua carriera cinematografica si è svolta principalmente nel nostro Paese Negli ultimi anni, invece, Corinne Clery ha partecipato a diversi programmi televisivi come concorrente del reality show di RAI uno Ballando con le stelle, Pechino Express e molti atri. Di recente, è tornata a parlare della lite con il suo unico figlio, Alexandre, frutto del matrimonio naufragato con il collega Hubert Wayaffe, scomparso lo scorso anno.

Il suo difficile rapporto con il figlio le ha creato non pochi problemi di salute e per questo motivo ha deciso di non avere più a che fare con lui: ecco l’intervista dell’attrice francese.

Le parole dell’attrice

L’attrice ha spiegato cosa è successo dopo la lite con suo figlio:

“Cosa è successo con mio figlio? Piccole ma continue manipolazioni psicologiche. Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: “Basta, ognuno per la sua strada”. Dopo una settimana ero guarita”

Corinne Clery ha poi aggiunto: