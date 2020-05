Dopo settimane di notizie contrastanti sul capo di Stato della Corea del Nord i media hanno mostrato il suo intervento ad una inaugurazione.

Il capo di Stato della Corea del Nord si è mostrato in pubblico secondo i media, dopo alcune notizie contrastanti in merito al suo stato di salute e non solo.

Kim Jong un ad una inaugurazione

La prima pagina di regime Rodong Sinmun ha presentato un articolo dedicato a Kim Jong un riapparso per una inaugurazione presso uno stabilimento industriale. La foto lo mostra in un primo momento mentre taglia il classico nastro rosso e poi altre mentre sorride e parla con i funzionari di regime durante la visita allo stesso stabilimento. La sua presenza all’inaugurazione mette quindi fine alle voci sul suo stato di salute e sulla sua sparizione.

Questa inaugurazione e ispezione di venerdì all’interno dello stabilimento è stata documentata da alcune fotografie che stanno facendo il giro del mondo, proprio per documentare il fatto che sia vivo e stia bene. Come riporta anche Repubblica, l’ultima apparizione di Kim Jong un risale all’11 aprile ad una riunione dei lavoratori del Politburo al Partito dei Lavoratori.

La sua assenza è stata poi avvertita durante il Giorno del Sole del 15 aprile è stato l’apripista per alcune notizie in merito ad una operazione non riuscita e il suo presunto decesso. Un mistero che ha acceso dibattiti non solo tra gli utenti ma anche tra le forze mondiali, con ipotesi di successione e su cosa stesse per accadere.

Ma non è stata la prima volta, infatti nel 2014 il Capo di Stato era sparito nel nulla per ben sei settimane per poi ritornare in pubblico accompagnato da un bastone. Le foto che sono state pubblicate dall’agenzia media di stampa di regime KCNA lo mostrano in salute: nonostante questo saranno necessarie ulteriori conferme.