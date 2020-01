Corea del Nord, la ‘minaccia’ di Kim Jong un: “Una nuova arma nucleare che il mondo testerà”

La nuova minaccia arriva dalla Corea del Nord da parte di Kim Jong un, che promette una nuova arma che il mondo presto testerà

Dalla Corea del Nord tuona Kim Jong un con la promessa – o meglio minaccia – di una nuova arma strategica nucleare che presto il mondo avrà modo di conoscere.

La nuova arma di Jong un

IL 2020 si apre con il discorso del leader che ha promesso di andare avanti con gli sviluppi degli armamenti nucleari. Questo se gli Usa non modificheranno la linea nei confronti loro: una minaccia che interessa tutta la popolazione mondiale.

Questo discorso è stato fatto durante la chiusura del summt dei vertici, a seguito dello stop sulla moratoria dei test nucleari con dei missili osservati dal Paese sin dal 2018:

“non abbiamo motivo di continuare a rimanere unilateralmente legati a questo impegno”

L’ansia del leader aumenta in merito ai negoziati sul nucleare ma ha evidenziato di non aver chiuso del tutto le ipotesi di una possibile ripresa. Nonostante non abbia dato alcun dettaglio su quanto potrebbe essere questa ripresa – il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha chiesto di mantenere l’impegno preso:

“ricordo che ha firmato l’accordo per la denuclearizzazione”

Cercando di far capire anche il suo punto di vista

“credo sia un uomo di parola, quindi lo scopriremo…ma penso lo sia”

Le accuse del leader nordcoreano sono dirette proprio agli Stati Uniti

“stanno sollevando richieste contrarie agli interessi fondamentali del nostro stato e adotto un comportamento da bandito”

Parole che non sono piaciute alla Casa Bianca. Kim ha promesso di andare avanti con una “azione scioccante” così che gli USA pagheranno tutto il dolore che il suo popolo ha dovuto sopportare.