In Corea del Nord il leader Kim Jong-un sarebbe in condizioni di salute pessime dopo un intervento. Ma Seul sembra “smentire” la notizia trapelata da fonti Usa.

Le condizioni di salute di Kim Jong-un

Secondo le fonti dell’amministrazione Usa, il leader Kim Jong – un sarebbe in gravi condizioni dopo aver subito un intervento chirurgico cardiovascolare. Il leader si è operato il 12 aprile a seguito di un peggioramento del suo stato di salute dovuto ad obesità, tabagismo e stress da lavoro.

I media sucoreani riportano la notizia mentre Seul “smentisce” evidenziando che non ci sarebbe alcun segnale particolare per confermare la gravità delle condizioni di salute del loro leader.

Kim Jong – un sarebbe ora in una villa sul monte Kumgang per recuperare a seguito della operazione chirurgica subita. Secondo la ricostruzione emersa dai vari media, il leader si sarebbe recato in ospedale l’11 aprile a seguito di una riunione: la sua ultima apparizione pubblica prima di ritirarsi momentaneamente a causa della doverosa operazione.

Gli Usa hanno evidenziato che Kim fosse assente alle celebrazioni del compleanno del nonno, per la prima volta, il 15 aprile e che questo abbia destato non pochi sospetti sulle sue condizioni di salute. Un avvenimento simile accadde anche nel 2014, con una sparizione del leader di più di un mese.

Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti in merito, come da fonti estere.