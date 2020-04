Coppia trovata morta in appartamento a Rho, ipotesi omicidio suicidio

Ipotesi di omicidio suicidio per la coppia trovata morta in un appartamento di Rho. Che cosa è accaduto?

Una coppia trovata morta dentro il proprio appartamento di Rho e gli inquirenti seguono la pista di un omicidio suicidio.

Come sono morti i due fidanzati a Rho?

Le vittime sono una donna di 52 anni – madre di due figli e separata dal marito – e il compagno di 38 anni. A dare l’allarme – come racconta anche Il Giorno – è stata proprio la mamma dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con lui: un comportamento insolito quello del figlio, che di norma risponde o comunque richiama subito quando vede una telefonata da parte della madre.

La donna ha denunciato il fatto al 112 e i Carabinieri sono giunti sul posto: una volta entrati all’interno dell’appartamento si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante. Il corpo dell’uomo era sopra quello della donna sul divano, ricoperti di sangue.

Entrambi, secondo le indiscrezioni, sono morti per un colpo di arma da fuoco alla testa. Sarebbe stato lui ad uccidere la sua compagna, per poi portare la pistola revolver alla sua testa e suicidarsi. La coppia stava attraversando un momento difficile, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo del genere.

I risultati dell’esame del medico legale

Mentre i Carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi sulla scena del delitto, dai primi risultati emersi dagli esami svolti dal medico legale sembra che l’omicidio suicidio sia accaduto nel pomeriggio.

Nelle prossime ore i vicini di casa saranno ascoltati e sono in corso le indagini anche sulla pistola, detenuta illegalmente dall’uomo.