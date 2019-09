Coppia scomparsa, “La voglio”: spunta la inquietante rivelazione di un amico di Massimo

Punto interrogativo sulla coppia scomparsa dove emerge una particolare testimonianza da parte dell’amico di Massimo. E le ricerche?

La coppia scomparsa – Elisa e Massimo – ora pone gli inquirenti verso un punto interrogativo importante. Le ricerche si fermano da parte dei civili ed entrano in scena i cacciatori dei Carabinieri.

Aggiornamento ore 15

Massimo Sebastiani é stato trovato dai Carabinieri e ora si trova in Caserma, dove sta per essere interrogato.

Sospese le ricerche civili, arrivano i Carabinieri

Come racconta IlPiacenza, si cambia strategia per le ricerche di Massimo ed Elisa con l’arrivo dei Cacciatori dell’Arma dei Carabinieri lasciando i civili fermi dalla serata di ieri.

Il cambio di piano è dovuta non per la pericolosità di Massimo Sebastiani – non descritto come uomo violento ma abile nel vivere in queste zone – ma per la necessità di specialisti nel settore visto che sembra che il cerchio stia per restringersi.

Una tattica che potrebbe essere derivata da uno studio della situazione e nuovi importanti sviluppi in merito allo stesso.

La rivelazione inquietante dell’amico di Massimo

Oltre alla parte tecnica di ricerca dei due giovani scomparsi da oramai 13 giorni, ci sono anche delle testimonianze che fanno luce sul rapporto di Massimo con Elisa.

Come racconta il Messaggero, un amico di Sebastiani ha descritto il rapporto dei due a RadioSound:

“la voglio…la voglio ma lei non ne vuole sapere e siamo soltanto amici”

I suoi amici avevano notato da tempo questo interesse nei suoi confronti, paragonandola ad una vera e propria ossessione cercando di farlo ragionare – dissuadendolo:

“lascia stare e vai oltre”

Sempre secondo il racconto, Massimo sarebbe stato molto innamorato di lei mentre Elisa non ricambiando avrebbe cercato di mantenere un equilibrio basato sull’amicizia:

“passavano molto tempo insieme, lui la accompagnava tra i campi mentre lavorava. sperava che un domani lei cedesse”

Secondo gli amici tutto potrebbe essersi trasformato in un sequestro, non credendo di poterle fare del male – essendo lui un uomo molto buono.