Coppia scomparsa, “Massimo è pericoloso”: sospese le ricerche e trovati nuovi indizi

Sono state sospese le ricerche della coppia scomparsa, proprio per la pericolosità di Massimo Sebastiani e dei nuovi rilievi effettuati dai Ris. Ecco tutti gli aggiornamenti sul caso

Dove è finita Elisa? Le vicende della coppia scomparsa si fanno sempre più allarmanti e ora Massimo è considerato un elemento rischioso.

I nuovi rilievi dei Ris

Nella giornata di oggi i Ris torneranno a casa di Massimo Sebastiani – come si evince da IlPiacenza – per effettuare nuovi rilievi e cercare di capire cosa possa essere accaduto, nel lasso di tempo tra le 14 e le 14.45.

Alcune indiscrezioni fanno emergere che dalla sua Honda Civic – parcheggiata a casa insieme al cellulare – ci sarebbero alcune tracce trovate dentro il bagagliaio. Un veicolo utilizzato tutto il pomeriggio della scomparsa di Elisa, mentre Massimo – secondo gli inquirenti – cercava di costruirsi l’alibi ben definita.

Sono state trovate tracce organiche che potrebbero ricondurre ad Elisa e dove i Ris stanno svolgendo ogni tipo di accertamento. I familiari di Elisa hanno un sospetto:

“secondo noi quando era a fare benzina, lei poteva essere benissimo nel baule”

Troppi elementi che lo fanno pensare, come il suo nervosismo – la mano sul baule:

“era di fretta, continuava a guardare la pistola della pompa”

Le riprese di altre telecamere mostrano la sua auto mentre transita e con i finestrini posteriori abbassati.

Sospese le ricerche, Massimo è pericoloso

Le ricerche, come si evince sempre dal quotiano, sono state sospese proprio perché gli inquirenti temono che Sebastiani possa essere armato e pericoloso.

I volontari restano a disposizione e allerta, ma gli investigatori non vogliono che alcuna vita sia messa in pericolo. Per questo motivo si sta attuando un piano differente sempre per condurre le ricerche di Elisa, che potrebbe essere nascosta da qualche parte nei boschi.

L’uomo in fuga è ora ricercato per omicidio e occultamento di cadavere, iscritto nel Registro degli Indagati dal 31 agosto.