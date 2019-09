Coppia scomparsa, al vaglio i filmati delle telecamere. Garofano: “Potrebbe essere premeditazione”

Continuano le ricerche disperate della coppia scomparsa di Piacenza, ma ora i Carabinieri si concentrano su nuovi filmati delle telecamere e una possibile premeditazione

Dove è nascosta la coppia scomparsa di Piacenza? Non si hanno più notizie di Elisa da 11 giorni e ora la posizione di Sebastiani si sta andando ad aggravare sempre di più.

I nuovi filmati delle telecamere

Undici giorni dopo che Elisa è scomparsa nel nulla a seguito del suo pranzo in trattoria con Massimo, suo amico e confidente. Il 6 settembre è prevista una riunione dei vertici in Prefettura per fare il punto della situazione e attuare un piano per continuare le ricerche dei due ragazzi.

Questa sera alle ore 20, amici e parenti si riuniranno per una fiaccolata partendo proprio dalla casa dei genitori di Elisa.

I Carabinieri stanno controllando i video delle telecamere di sorveglianza, del posto di lavoro di Sebastiani al fine di verificare i suoi spostamenti e valutare al meglio quello che potrebbe aver fatto nelle ultime ore, prima della scomparsa.

Ci sarebbero infatti delle immagini che lo riprendono mentre entra ed esce dal cortile – prima con lei e poi da solo.

Nella giornata di ieri i militari hanno svolto un sopralluogo mirato, andando a controllare di persona tutte le case della zona tra Sariano e Veleia – anche quelle disabitate da tempo.

La supposizione dell’ex comandante dei Ris

Sempre come si evince da IlPiacenza, Luciano Garofano – ex comandandte del Ris di Parma – è intervenuto a UnoMattina di Rai Uno ipotizzando una premeditazione, da parte di Sebastiani:

“massimo non ha agito in conseguenza ad un raptus. tutto questo ci pone davanti a una scomparsa articolata e complessa”

Evidenziando di dover attendere l’esito delle tracce e gli esami su altri elementi: