Le ricerche per la coppia scomparsa a Piacenza continuano serrate, via acqua – terra e aria con scenari che ogni ora fanno pensare al peggio. Ma ora il padre di Sebastiani parla e racconta dei dettagli inediti.

La scomparsa di Elisa e Massimo

Dopo una prima parte di tempo dove si è pensato al peggio per i due ragazzi, ora tra le testimonianze e varie supposizioni sembrano aprirsi questioni differenti.

La sorella di Elisa evidenzia che la giovane non si sarebbe mai allontanata spontaneamente, ma che potrebbe essere stata rapita proprio da Massimo – ossessionato (anche secondo altri amici) ma non corrisposto.

Nello stesso tempo c’è stata un’ampia ricostruzione di tutti gli avvistamenti – come abbiamo dettagliato in questo nostro articolo – avvenuti proprio dopo la scomparsa della ragazza e la denuncia agli inquirenti.

Nella giornata di oggi, come si evince da Piacenzasera, si continua a cercare sia via terra e sia via aria, cercando anche di individuare un possibile rifugio/bunker da tempo ventilato da Sebastiani come nuova costruzione, per allontanarsi da tutti.

In serata, se non ci saranno novità, i ricercatori vedranno come continuare e attueranno un piano alternativo per arrivare ad una soluzione.

I dettagli rivelati dal padre di Massimo Sebastiani

Dante Sebastiani, padre di Massimo, ha parlato al quotidiano “La Libertà” rompendo il silenzio e raccontando dei dettagli non ancora emersi:

“gli avevo detto di lasciare stare quella ragazza, ma lui diceva che gli piaceva…”

Per questo motivo è stato anche aperta una indagine per sequestro di persona, da parte della Procura – nonostante ancora nessuno sia stato iscritto nel registro degli indagati.

Gli amici parlano chiaro e temono che lui possa aver fatto del male alla ragazza e nascosta nei boschi, territorio per lui senza segreti.